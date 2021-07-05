РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. В минувшие выходные свыше 150 кубометров белого кварцевого песка завезли на пляж на реке Синичке в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Кроме того, в дополнение к ранее завезенному песку красногорские пляжи дополнят еще 713 кубометрами чистого безопасного речного песка.

В муниципалитете открыты три официальных пляжа: у «старой» плотины на реке Баньке, у «новой» плотины на реке Синичке и на берегу Москвы-реки в военном городке Павшино.