РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Пробка протяженностью порядка 5 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону Москвы скорость автомобильного потока снижена от гипермаркета «Глобус», а в районе съезда на Красногорск начинается пробка. Красным обозначен на карте участок до Второй Лыковской улицы, его протяженность более 5 км.

На Волоколамском шоссе при движении в сторону МКАД пробка образовалась в районе пересечения со Спасской улицей. Далее до кольцевой скорость движения снижена, участок обозначен на карте желтым.

500-метровый затор наблюдается при выезде на Волоколамское шоссе с улицы Народного ополчения - от поворота на Красногорский филиал Музея Победы.

Затруднено движение в районе станций МЦД-2 Нахабино, Аникеевка, Павшино.