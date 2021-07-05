РИАМО - 5 июл. В правительстве РФ обсуждают повышение налогов и совершенствование системы уплаты акцизов. «Донастройка» налоговой системы должна приносить 400 млрд руб. дополнительного дохода в бюджет в 2022-2024 годах ежегодно. Об этом пишет газета «Ведомости».

Так, планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли. Это должно принести более 100 млрд руб. дохода. Благодаря корректировке и расширению режима налога на дополнительный доход для нефтяной сферы планируется обеспечить около 90 млрд руб. дохода.

Кроме того, в правительстве страны намерены усовершенствовать систему уплаты акцизов – улучшить администрирование либо ввести новые сборы (на некоторые виды алкоголя и сахаросодержащие напитки). Эта мера должна принести примерно 100 млрд руб.

«Донастройка» налогообложения состоятельных физических лиц и другие меры должны обеспечить еще около 100 млрд руб.

Пока данная концепция представлена в общих чертах. Детализацию сделают в зависимости от того, какие поручения даст правительство России. При этом до реального повышения налогов дело может и не дойти. Возможно, что будут предусмотрены преференции за вклад в экономику.