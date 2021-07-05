РИАМО - 5 июл. На страницах московских парков в социальных сетях начались новые экскурсии, лекции, мастер-классы и спортивные тренировки, новая программа продлится по 9 июля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Парк «Ходынское поле» 5 июля в 11:00 организует виртуальную встречу с преподавателем английского языка. Опытный наставник даст ряд советов о том, как заинтересовать ребенка изучением иностранного языка, а также посоветует ряд полезных ресурсов.

Музей-заповедник «Царицыно» 5 июля проведет онлайн-экскурсию по выставке «Скульптура Владимира Соскиева». Она приурочена к юбилею народного художника Республики Северная Осетия — Алания Владимира Соскиева, которому в этом году исполнилось 80 лет. Всего в экспозиции представлена 61 его скульптура.

В этот же день в 18:30 музей-заповедник проведет лекцию «Итальянцы в России. Казанова и другие». Она пройдет в рамках программы к выставке «Под маской Венеции». Гостям расскажут, почему многие жители Италии в период с начала XV до конца XIX века эмигрировали в другие страны.

Кроме того, виртуальные лекции, экскурсии, мастер-классы, творческие встречи и выступления предлагают другие парки, музеи, библиотеки и культурные центры.

Смотреть видеоролики о столице и участвовать в онлайн-экскурсиях также можно на портале #Москвастобой. Пользователям доступно более 750 видеоматериалов — от виртуальных прогулок по улицам и музеям столицы до записей кулинарных шоу. ​