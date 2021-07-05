РИАМО - 5 июл. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в СНТ «Парус» городского округа Истра и деревне Подолино городского округа Солнечногорск, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами полиции.

Боеприпас в Истре планируют уничтожить 5 июля, боеприпас в Солнечногорске – 6 июля.

Ранее боеприпасы времен ВОВ обнаружили в Ленинском округе и Волоколамском округе.