РИАМО - 5 июл. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в СНТ «Парус» городского округа Истра и деревне Подолино городского округа Солнечногорск, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами полиции.
Боеприпас в Истре планируют уничтожить 5 июля, боеприпас в Солнечногорске – 6 июля.
Ранее боеприпасы времен ВОВ обнаружили в Ленинском округе и Волоколамском округе.
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