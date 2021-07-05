РИАМО - 5 июл. На Московском урбанистическом форуме специалисты опровергли мифы о госслужбе: что в правительство столицы можно устроиться только по связям, что для госслужбы требуются работники только с большим опытом, что это работа для старшего поколения и другие заблуждения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«У нас все абсолютно прозрачно и доступно: есть карьерные пути для молодежи через программу стажировки, университет правительства Москвы готовит управленцев для города, а опытные специалисты могут прийти на наш карьерный портал и нашу страницу на сайте вакансий — там размещено большое количество вакансий для специалистов из разных областей», — сказала заместитель начальника управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полина Логинова.

Для государственной службы в Москве опыт не является решающим параметром. Так, средний возраст сотрудников организационного управления префектуры ЮЗАО Москвы — 29 лет. ​

Начальник управления городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин рассказал, что ключевая цель работы – помощь жителям столицы, таким образом, сотрудники работают не для отчетности, а для улучшения качества жизни, для помощи горожанам.

Будущим соискателям работы в правительстве Москвы нужно развивать свои навыки, быть целеустремленными. Ценится желание сделать что-то важное, изменить город к лучшему.