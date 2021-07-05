РИАМО - 5 июл. Каждый пятый новый пользователь портала «Электронный дом», который выполнит условия акции, сможет получить подарок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участники акции могут выиграть пледы, увлажнители воздуха, «умные» весы, ночники с подсветкой, мультиинструменты и многое другое.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Электронный дом» или в мобильном приложении «Электронный дом Москва» с использованием учетной записи на mos.ru — стандартной или полной.

Конкурс пройдет с 5 июля по 1 августа. Итоги акции будут проводить еженедельно по средам: 14, 21 и 28 июля и 4 августа. ​

На платформе «Электронный дом» можно проводить общие собрания собственников, подавать заявки о неполадках, передавать показания приборов учета, публиковать и читать объявления, узнавать новости дома и района, платить за коммуналку, обращаться в УК и общаться с соседями.