РИАМО - 5 июл. Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва возглавили рейтинг российских регионов по уровню доходов населения, сообщает РИА Новости.

Для составления рейтинга был использован показатель отношения медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе. Медиана – это уровень, при котором у половины населения доходы выше этого уровня, а у другой половины – ниже.

У Ямало-Ненецкого автономного округа этот показатель составил 3,13, у Ненецкого – 2,88, у Москвы – 2,39. В столице доля населения за чертой бедности (доходы составляют менее 1 МРОТ) в прошлом году составила 6,3%, доля населения за чертой крайней бедности (доходы меньше 0,5 МРОТ) – 0,7%.

В топ-10 рейтинга также вошли Чукотка, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Санкт-Петербург, Московская область, Мурманская область.

Последние места в рейтинге заняли Ингушетия, Алтай и Тыва.

В прошлом году по России за чертой бедности находилось 12,1% жителей страны, что составляет почти 18 млн человек. В 2019 году этот показатель составлял 12,3%, в 2018 году – 12,9%.

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