РИАМО - 5 июл. Около 180 улиц, проспектов, переулков и площадей, которые носят имена людей, чьи научные работы и исследования внесли огромный вклад в жизнь человечества, представлены на интерактивной карте на сайте mos.ru, сообщается на сайте мэра Москвы.

Среди талантливых ученых можно встретить физиков и географов, историков и математиков, химиков и биологов, путешественников и изобретателей. Благодаря новому проекту можно будет восполнить пробелы и узнать о достижениях тех, чьи имена нанесены на адресные таблички.

На карте отмечены 184 улицы, которые когда-то были названы или переименованы в честь ученых и изобретателей. При наведении курсора на ту или иную точку на карте появляется биография научного деятеля, его портрет и информация об улице.

Чаще всего улицы, переулки, площади носят имена таких ученых, как Михаил Ломоносов, биолог Климент Тимирязев и селекционер Иван Мичурин.