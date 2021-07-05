РИАМО - 5 июл. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» запускает новый бесплатный онлайн-курс «Мотивация и ориентация на результат. Как изменить мышление и достигнуть цель», сообщается на сайте мэра Москвы.

«Курсы, посвященные формированию личностных компетенций, — одно из востребованных направлений центра развития карьеры. Так как сегодня работодатели оценивают не только профессиональные знания кандидата, но и его способность договариваться с людьми, а также мотивацию, инициативность, реакцию на негативные ситуации. Сотрудники, которые тренируют и развивают эти умения, становятся более конкурентоспособными, а курсы «Технограда» помогают людям освоить эти навыки бесплатно», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что за 1,5 года обучение прошли свыше 70 тысяч человек.

Занятия будут проходить на онлайн-платформе дважды в неделю. Ссылка на трансляцию придет слушателям на электронную почту, указанную при регистрации на курс.

Курс рассчитан на широкую аудиторию и не требует специальной подготовки. Программа обучения состоит из 8 вебинаров. Первое занятие пройдет 7 июля. Ученикам объяснят, что такое проактивный подход в работе и как развить проактивность в себе.