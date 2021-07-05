РИАМО - 5 июл. С начала 2021 года свыше 2,5 тыс. москвичей завершили обучение в центре «Профессионал», там можно бесплатно освоить более 40 курсов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Второй год самые нужные на рынке труда специальности можно освоить в «Профессионале» онлайн. Учебный центр тесно сотрудничает с крупными работодателями. Это помогает оперативно оценивать спрос на те или иные кадры и корректировать направления обучения с учетом потребностей города», — сказала первый заместитель руководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Александра Александрова.

Она добавила, что выпускники центра проектируют сайты и мобильные приложения, запускают ИТ-сервисы, разрабатывают онлайн-курсы, работают в программах 1С, продвигают бренды в интернете, создают контент для соцсетей. Это позволяет им успешно работать как в офлайн, так и в онлайн-формате.

Москвичи могут бесплатно освоить более 40 курсов в дистанционном формате. В этом году онлайн-обучение по востребованным на рынке профессиям прошли уже более 2,5 тысяч человек.

Как правило, участники выбирают в качестве новой профессии перспективные направления, которые позволяют работать удаленно. Это интернет-маркетинг, SMM, веб-дизайн, веб-программирование, frontend-разработка. Также востребованы программы переподготовки и повышения квалификации по бухучету, закупкам, владению программами 1С.​