РИАМО - 5 июл. Власти Москвы планируют построить в районе Тропарево-Никулино новый объект общественного назначения площадью более 20 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Участок в районе Тропарево-Никулино общей площадью 0,68 гектара будет реорганизован в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Благодаря этому на месте объекта долгостроя появится новое общественно-деловое пространство площадью более 20 тысяч квадратных метров», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что там смогут открыться банки, страховые организации, магазины, спортклубы. В результате будет создано более 500 новых рабочих мест.

Объект будет располагаться на Никулинской улице, владение 3. Ранее там была заброшенная стройка.