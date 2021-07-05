РИАМО - 5 июл. Утром в понедельник дорожная ситуация в столице оценивается в 3 балла из 10, вечером ожидаются пробки в 6 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В 7 часов утра движение затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте, Волгоградском проспекте.

Проблем с движением нет на Ленинском проспекте, проспекте Маршала Жукова, Ленинградском шоссе.

Днем на дорогах ожидаются пробки в 4-5 баллов, вечером дорожная ситуация ухудшится до 5-6 баллов.