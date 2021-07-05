РИАМО - 5 июл. Спасатели Жуковского выезжали в один из домов по улице Гагарина, где в квартире находился трехлетний ребенок без взрослых. Он случайно закрыл дверь за родителем, который пошел выносить мусор, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Прибывшие спасатели в присутствии сотрудников полиции вскрыли входную дверь и передали ребенка родителю. Ребенок не пострадал», — сказал начальник Жуковского аварийно-спасательного отряда Михаил Звягин.

Ранее щелковские спасатели помогли жительнице деревни Назимиха устранить последствия урагана. Во время прошедшего урагана от падающих деревьев пострадал дом. Благодаря работе экстренных служб больших потерь удалось избежать. Никто не пострадал.