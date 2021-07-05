РИАМО - 5 июл. Водитель автомобиля Mercedes сбил мальчика 2006 года рождения на Пятницком шоссе у дома 21 вечером 4 июля, ребенок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, сообщает столичная ГИБДД.

«Ребенок доставлен в медучреждение с различными травмами. Водитель иномарки не скрывался с места ДТП», - сказали в пресс-службе.

Сотрудники дорожно-патрульной службы разбираются в обстоятельствах произошедшего, проводится проверка.

Автомобилистам напомнили, что начинать остановку транспортного средства необходимо уже на мигающий желтый сигнал светофора.