РИАМО - 5 июл. В понедельник максимальная температура в Москве составит 24-26 градусов, по Подмосковью - 23-28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
Температура превысит норму на 3-4 градуса. Ожидается переменная облачность без осадков.
Скорость восточного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня достигнет 748 миллиметров ртутного столба.
Геомагнитный фон будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.
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