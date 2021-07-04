РИАМО - 4 июл. На территории аэропорта Домодедово произошел сбой в работе автоматической парковочной системы в воскресенье вечером, сообщили РИАМО в пресс-службе аэровокзала.

В Сети были опубликованы видео, на которых видно, что на выезд из воздушной гавани образовались большие пробки. Шлагбаумы были закрыты.

«В автоматической парковочной системе произошел кратковременный сбой. В данный момент система работает в штатном режиме», - рассказали в пресс-службе.

Здесь также уточнили, что клиентам, которые не успели выехать в отведенный срок, пересчитали время нахождения на парковке.