РИАМО - 4 июл. Следователи проверят информацию, появившуюся СМИ, о фельдшере скорой помощи, которого заподозрили в ограблении ветерана ВОВ во время вызова, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник частной скорой помощи, прибыв на вызов к 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны на Нагорную улицу, без его разрешения осмотрел содержимое ящика стола, а также ощупал его одежду.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - сообщила Иванова.

Она добавила, что следователи выехали к ветерану и опросили его, а также его родных.

Устанавливаются сотрудники, осуществлявшие выезд по данному адресу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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