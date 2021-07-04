РИАМО - 4 июл. Дежурная смена поисково-спасательной станции «Терлецкая» заметила тонувшего человека, ему оказали первую помощь, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«В 20 метрах от берега спасатели подняли на борт катера обессилевшего, уходящего под воду, пловца. Пострадавшего доставили на ПСС «Терлецкая», оказали первую помощь», - сказали в пресс-службе.

Мужчина отказался от госпитализации.