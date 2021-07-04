РИАМО - 4 июл. Торговая сеть «ВкусВилл» на своем официальном сайте разместила извинения за публикацию ЛГБТ-рекламы.

Ранее на сайте было опубликовано фото женской гомосексуальной семьи. Теперь на ее месте опубликован снимок гетеросексуальной семьи – мамы, папы и трех дочек.

«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», - говорится сообщении.

Также в компании пояснили, что цель магазинов «ВкусВилл» - доставлять покупателям каждый день свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов.

«Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти», - резюмировали в компании.