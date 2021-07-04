РИАМО - 4 июл. В XXI городском конкурсе «Московские мастера» победили представители Музея космонавтики, Дарвиновского музея и музея-усадьбы «Кусково», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Лучших работников выбрали еще в июне. Финал конкурса прошел в музее-заповеднике «Коломенское».

Жюри при выборе победителей оценивало различные аспекты работы представителей музеев: умение участников работать с различной аудиторией, владение методами экскурсионной работы, их эрудицию, культуру речи, эмоциональность и артистизм.

Таким образом, первое место досталось сотруднику Музея космонавтики Альфреду Вардазаряну. Это значит, что конкурс в следующем году пройдет именно в этом музее.

Второе место досталось Елизавете Гальпериной – сотруднику Дарвиновского музея. Свой выбор Елизавета объясняет страстью к биологии и желанием популяризировать эту науку, для чего прекрасно подходит музейная деятельность.

Замыкает тройку лидеров Ирина Полянская — научный сотрудник отдела научно-просветительской работы и музейных программ музея-усадьбы «Кусково».

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