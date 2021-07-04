РИАМО - 4 июл. Эвакуаторы «Московского паркинга» с начала года переместили с улиц 1 107 машин, которые не смогли самостоятельно покинуть место ДТП, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, зимой эвакуаторы помогают вытащить машины из сугроба. Они приезжают по заявкам экстренных служб в любое время суток. Автомобилисты, которым потребовалась помощь, не платят за перемещение.

Контролеры «Московского паркинга» обращают внимание на состояние дорожных знаков. Если есть какие-то неисправности, то они передают информацию в ЦОДД.

Также контролеры помогают автовладельцам разобраться в правилах парковки, а маломобильные контролеры помогают доработать участки улиц, не приспособленные для передвижения инвалидов.

Деньги от платных парковок идут в Москве на благоустройство – обновляют детские площадки, ремонтируют газоны и так далее.

Что делать, если автомобиль эвакуировали в Москве и Подмосковье>>