РИАМО - 4 июл. Эвакуаторы «Московского паркинга» с начала года переместили с улиц 1 107 машин, которые не смогли самостоятельно покинуть место ДТП, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Кроме того, зимой эвакуаторы помогают вытащить машины из сугроба. Они приезжают по заявкам экстренных служб в любое время суток. Автомобилисты, которым потребовалась помощь, не платят за перемещение.
Контролеры «Московского паркинга» обращают внимание на состояние дорожных знаков. Если есть какие-то неисправности, то они передают информацию в ЦОДД.
Также контролеры помогают автовладельцам разобраться в правилах парковки, а маломобильные контролеры помогают доработать участки улиц, не приспособленные для передвижения инвалидов.
Деньги от платных парковок идут в Москве на благоустройство – обновляют детские площадки, ремонтируют газоны и так далее.
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