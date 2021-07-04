РИАМО - 4 июл. В пресс-службе столичного Депздрава рассказали, что запечатленный на кадрах фельдшер скорой помощи, приехавший на вызов к 90-летнему ветерану ВОВ, не работает в Московской станции скорой помощи им. А.С. Пучкова, сообщает портал «Говорит Москва».

Попытку ограбления заподозрили родственники 90-летнего мужчины, который во время прихода врачей был дома один. Родные пенсионера наблюдали за вызовом по камере, а сами в этот момент находились на даче.

С помощью видеонаблюдения они увидели, как медик изучает содержимое карманов пиджака дедушки и прикроватного столика, пока другой врач осматривает ветерана.

«На выезд к пациенту была направлена бригада скорой медицинской помощи одной из коммерческих организаций, работающей в рамках городской территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», - прокомментировали в ведомстве.

Руководство станции скорой помощи запросило информацию об инциденте у организации, которая выполняла вызов.

Кроме того, в Депздраве подчеркнули, что родственники по данному инциденту не обращались.

Видео попытки ограбления ветерана ВОВ врачом в Москве>>