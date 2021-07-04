РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Коммунальщики устранили засор сети водоотведения на проспекте Ленина в подмосковном Подольске, сообщается на портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на систему централизованного водоотведения. Он отметил, что на перекрестке улиц Революционный проспект и проспект Ленина забита канализация.

Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу устранения повреждения на сети централизованного водоотведения. Участок сети водоотведения с повреждением эксплуатируется МУП «Водоканал».

Повреждение устранено.