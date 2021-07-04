РИАМО - 4 июл. Компания Moet Hennessy согласилась на условия российского законодательства и будет поставлять свою продукцию в Россию с маркировкой «игристое вино», сообщает РИА Новости.

Из-за вступления в силу нового закона произошла временная приостановка алкогольной продукции этой марки. Это нужно, чтобы внести нужные изменения.

«Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы», — рассказали в иностранной компании.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy приостановил поставки в Россию шампанского из-за новых поправок в федеральный закон «О регулировании алкогольной продукции».

Согласно новым поправкам, использование понятия «шампанское» разрешается применять исключительно в отношении «российского шампанского». Другими словами, сам термин «шампанское» теперь можно использовать только для вин, произведенных на территории РФ.