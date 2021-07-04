РИАМО - 4 июл. Народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко похоронили в столице на Троекуровском кладбище, сообщает газета «Известия».

До этого в московском цыганском театре «Ромэн» состоялась церемония прощания с артистом. Попрощаться со Сличенко пришли его коллеги, друзья и поклонники.

Сличенко умер 2 июля во возрасте 86 лет. СМИ сообщали, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Также он страдал высоким давлением. В мае этого года он был госпитализирован из-за проблем с легкими.

Артист родился в 1934 году в Белгороде. В театр «Ромэн» поступил в 1951 году. За свою творческую жизнь исполнил свыше 60 ролей. Телезрители помнят его по ролям в фильмах «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке» и «Военно-полевой романс».​