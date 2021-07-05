РИАМО - 5 июл. С понедельника в Москве откроют запись на ревакцинацию от Covid-19 в 12 городских поликлиниках. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В столице ревакцинация населения от коронавируса началась 1 июля. Пройти ее можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

С понедельника будет открыта запись на ревакцинацию в 12 поликлиниках города. Ревакцинироваться можно будет любой зарегистрированной в России вакциной.

Сделать прививку от Covid-19 в столице может любой желающий старше 18 лет. Вакцинацию по предварительной записи проводят на базе городских поликлиник. Без записи ее можно пройти в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, семи центрах госуслуг, а также в павильонах «Здоровая Москва».

Ранее власти Москвы совместно с Минздравом РФ разработали порядок ревакцинации от коронавирусной инфекции. Планируется, что ревакцинацию населения в обычных условиях будут проводить раз в год.

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4 ИЮЛЯ

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