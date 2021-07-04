РИАМО - 4 июл. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что в стране закончилась эра больших мастеров обороны и высказался против сокращения числа легионеров, сообщает Газета.ru.

«Как только закончился чемпионат мира, завершили профессиональную карьеру в футболе братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. После этого и в футбольных, и в околофутбольных кругах пошли разговоры о том, что в России закончилась эра больших мастеров игроков обороны, и в ближайшем будущем будут большие сложности с этим. Мы это ощутили, и сегодня мы говорим о том, что в российском футболе крайне мало центральных защитников», — сказал Игнатьев.

Он напомнил, что во многих зарубежных сборных по футболу играют иностранные спортсмены. А в сборной России в этот раз плохо выступили все игроки защитной линии, кроме Георгия Джикии.

Игнатьев сообщил, что считает нормальным, что клубы закрывают дефицит на этой позиции иностранными игроками. Однако нужно отдавать предпочтение сильным легионерам.

Сборная России на Евро-2020 набрала 3 очка, заняв последнее место в своей группе. После провального выступления команды общественность призвала к отставке главного тренера Станислава Черчесова. По данным СМИ, на его место может прийти Доменико Тедеско, который ранее работал с ФК «Спартак».