РИАМО - 4 июл. Фельдшера столичной скорой помощи подозревают в попытке ограбления ветерана Великой Отечественной войны во время вызова, сообщает РЕН ТВ.

Попытку ограбления заподозрили родственники 90-летнего мужчины, который во время прихода врачей был дома один. Родные пенсионера наблюдали за вызовом по камере, а сами в этот момент находились на даче.

С помощью видеонаблюдения они увидели, как медик изучает содержимое карманов пиджака дедушки и прикроватного столика, пока другой врач осматривает ветерана.

«Когда приехала скорая, включили камеру и увидели данную ситуацию. Моя матушка сразу же позвонила домой, попросила к трубке этого врача и попросила его объяснить. Он говорит: «Я паспорт ищу». Она говорит: «Постойте, какой паспорт вы ищете? Полис ОМС он вам предоставил, билет ветерана ВОВ предоставил», — рассказал внук ветерана Александр.

При этом сам пенсионер ничего подозрительного не увидел. Из квартиры также ничего не пропало. Иных подробностей инцидента пока неизвестно.