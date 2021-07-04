РИАМО - 4 июл. Фельдшера столичной скорой помощи подозревают в попытке ограбления ветерана Великой Отечественной войны во время вызова, сообщает РЕН ТВ.
Попытку ограбления заподозрили родственники 90-летнего мужчины, который во время прихода врачей был дома один. Родные пенсионера наблюдали за вызовом по камере, а сами в этот момент находились на даче.
С помощью видеонаблюдения они увидели, как медик изучает содержимое карманов пиджака дедушки и прикроватного столика, пока другой врач осматривает ветерана.
При этом сам пенсионер ничего подозрительного не увидел. Из квартиры также ничего не пропало. Иных подробностей инцидента пока неизвестно.
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