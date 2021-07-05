РИАМО - 5 июл. Представители молодежных организаций и волонтеры Москвы вместе с представителями ветеранских сообществ в понедельник возложат цветы к 10 памятным местам формирования дивизий московского народного ополчения 1941 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Акция начнется в 10 часов.

Главной точкой акции «Вам, московские ополченцы» станет Екатерининский парк. Именно там находится памятный знак, посвященный 6-й дивизии народного ополчения Дзержинского района Москвы.

Мероприятие приурочено к 80-й годовщине формирования народного ополчения, защищавшего страну от фашистов наравне с Красной Армией. Добровольцев, изъявивших желание идти на фронт, оказалось больше 300 тыс. Из них в июле 1941 года в столице сформировали 12 дивизий народного ополчения общей численностью 120 тыс. человек.

В октябре 1941 года прошла вторая волна формирования частей народного ополчения — из рабочих батальонов и коммунистических отрядов. Было создано еще 4 дивизии — всего около 40 тыс. человек.