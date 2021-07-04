РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий ответит на вопросы жителей в прямом эфире на радио и телевидении 7 июля.

«В среду, 7 июля, в 18:10 отвечу на ваши вопросы в прямом эфире «Радио Люберецкого региона», а в 19:30 - в прямом эфире люберецкого районного телевидения», - написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Во время эфиров обсудят ситуацию с коронавирусом в городском округе Люберцы, вакцинацию, итоги учебного года, летнюю оздоровительную кампанию, социальные выплаты и ряд других актуальных тем.

Свои вопросы можно отправлять на электронную почту редакций: radiolub@mail.ru и redaktor@lrt.tv или задать по телефонам прямого эфира: 8 (495) 554-55-72 (радио) и 8 (498) 642-19-50, 8(498) 642-19-52 (телевидение).