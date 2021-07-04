РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Безработные подмосковного Подольска обучились парикмахерскому делу по программе центра занятости населения, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

Безработные Подольска, направленные на профессиональное обучение парикмахерскому делу, завершили образовательный курс. Учеба продолжалась три месяца. По окончании все успешно сдали экзамен.

Ранее подольский центр занятости отметил 30-летие. Сотрудникам учреждения вручили грамоты за высокий профессионализм в работе, вклад в реализацию содействия занятости жителей округа.