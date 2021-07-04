РИАМО - 4 июл. Запущенный в прошлом году беспилотный автомобиль в столичной больнице им. Пирогова помогает доставлять анализы в разные корпуса, это значительно экономит время для специалистов. Он уже доставил около 4,2 тыс. контейнеров с анализами, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Беспилотник работает на территории Первой градской больницы им. Пирогова. Ежедневно он помогает врачам и медсестрам доставлять анализы в разные корпуса больницы. При этом сами специалисты могут больше времени уделять пациентам.

Каждый день беспилотник делает 8 рейсов по 1 км каждый. За все время автомобиль уже прошел 1,6 тыс. км и перевез около 4,2 тыс. контейнеров.

«Пандемия еще не закончилась — врачам очень нужна и ваша помощь. Пожалуйста, носите маски и перчатки в общественных местах, соблюдайте дистанцию и обязательно сделайте прививку. Берегите себя и окружающих!» — сообщили в пресс-службе.

В Москве за минувшие сутки выявили 7624 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 1548 человек, на ИВЛ находятся 732 человека. В столице скончались еще 111 пациентов. Общее число случаев коронавируса в мегаполисе достигло 1 387 775.

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Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- 4,2 тыс контейнеров с анализами доставил беспилотник между корпусами больницы в Москве. Беспилотник работает на территории Первой градской больницы им. Пирогова.

- Москвичам рассказали о работе добровольцев в пунктах вакцинации от Сovid‑19. В настоящий момент они работают в 32 пунктах вакцинации по всему городу.

- Песков заявил, что россияне должны ответственно относиться к прививочной кампании. Главным способом борьбы с инфекцией по‑прежнему является массовая вакцинация.

- Инфекционист: Коронавирус стал маскироваться под ОРВИ.

Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию.

- В Москве до 15 августа продлили программу поощрения для привитых пенсионеров. Спонсорами программы «Миллион призов» выступают представители социально ответственного бизнеса.

- Доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации от Covid‑19. За распространением ложной информации стоят представители «околомедицинских кругов».

- 111 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерло 22 895 пациентов с коронавирусом.

- Более 1,5 тыс человек госпитализировали за сутки в Москве с коронавирусом. В столице выздоровели еще 5747 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, госпитализировано 1548 человек.

- Врачи назвали характерные проявления индийского штамма коронавируса. К уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.

- Число вызовов скорой помощи в Подмосковье достигло 14 тыс в сутки. В регионе мобилизовали свыше 20 тыс. медицинских специалистов.