РИАМО - 4 июл. Cвыше 5 тыс. волонтеров присоединились к акции «Помощники вакцинации» в Москве. Ее участники помогают врачам в пунктах, где делают прививки от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Волонтеры встречают тех, кто хочет сделать прививку. Они также консультируют горожан, раздают им маски и перчатки, провожают к кабинетам.

На счету добровольцев уже более 30 тыс. часов оказанной помощи. В настоящий момент они работают в 32 пунктах вакцинации по всему городу.

Волонтеры получают бесплатное питание, экипировку и средства индивидуальной защиты. Перед выходом на смену они в обязательном порядка проходят инструктаж.

В настоящий момент поток вакцинирующихся вырос в разы — все больше приходит молодых людей. На прививку приходит как москвичи, так и жители других городов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число привитых от Covid-19 москвичей превысило в настоящий момент 2,7 млн человек. Ежесуточно прививаются до 70 тыс. человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- 4,2 тыс контейнеров с анализами доставил беспилотник между корпусами больницы в Москве. Беспилотник работает на территории Первой градской больницы им. Пирогова.

- Москвичам рассказали о работе добровольцев в пунктах вакцинации от Сovid‑19. В настоящий момент они работают в 32 пунктах вакцинации по всему городу.

- Песков заявил, что россияне должны ответственно относиться к прививочной кампании. Главным способом борьбы с инфекцией по‑прежнему является массовая вакцинация.

- Инфекционист: Коронавирус стал маскироваться под ОРВИ.

Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию.

- В Москве до 15 августа продлили программу поощрения для привитых пенсионеров. Спонсорами программы «Миллион призов» выступают представители социально ответственного бизнеса.

- Доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации от Covid‑19. За распространением ложной информации стоят представители «околомедицинских кругов».

- 111 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерло 22 895 пациентов с коронавирусом.

- Более 1,5 тыс человек госпитализировали за сутки в Москве с коронавирусом. В столице выздоровели еще 5747 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, госпитализировано 1548 человек.

- Врачи назвали характерные проявления индийского штамма коронавируса. К уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.

- Число вызовов скорой помощи в Подмосковье достигло 14 тыс в сутки. В регионе мобилизовали свыше 20 тыс. медицинских специалистов.