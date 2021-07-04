РИАМО - 4 июл. Городские аварийные службы ведут работы по восстановлению проезжей части и тротуара на месте провала грунта в районе улицы Гурьянова в Москве, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

ЧП произошло в районе д. 6, корп. 2 утром в воскресенье. Размеры провала составили: тротуар — 12 м в ширину и 2,5 м в глубину; проезжая часть — 7 м в ширину, 1,2 м в глубину.

Наряды ДПС сейчас обеспечивают безопасность дорожного движения на данном участке.

Движение транспорта, в том числе общественного, ограничено: перекрыто две полосы попутного направления, движение идет по встречной полосе.

Ранее автомобилистам рекомендовали соблюдать аккуратность при проезде данного участка улицы.