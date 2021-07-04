РИАМО - 4 июл. Экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско готов стать главным тренером сборной России вместо Станислава Черчесова, если такое предложение ему поступит, сообщает Газета.ru.

«По моим данным, Доменико вовсе не категоричен в вопросе возможной работы на посту тренера сборной России, как многие пишут. Если такое предложение тренеру поступит, то он вполне готов его рассматривать», — написал в Twitter замглавреда «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

35-летний Тедеско работал со «Спартаком» с октября 2019 года по май 2021-го.

Об отставке Черчесова заговорили после игры сборной России на Евро-2020, в котором наши футболисты набрали 3 очка, заняв последнее место в группе B. Сборная не смогла выйти в плей-офф.

Ранее известный футболист и тренер, ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что главного тренера сборной России по футболу нужно менять, а его отставка «напрашивается давно».