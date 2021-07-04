РИАМО - 4 июл. Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что нужно прийти к консенсусу в вопросе конкуренции между трудовыми мигрантами и россиянами, сообщает RT.

Ранее президент компании «Мираторг» Виктор Линник рассказал, что для поднятия зарплаты в России нужно сократить квоты на привлечение иностранных рабочих. Он уточнил, что присутствие трудовых мигрантов в стране заставляет дешеветь рабочую силу. Россияне начинают конкурировать с мигрантами, но выжить на зарплату иностранных рабочих не смогут.

«Просто нужно найти консенсус между приходом на наш рынок мигрантов и нашими трудовыми ресурсами. Конечно, это плохо, если мигранты занимают места, предназначенные для российских граждан, но труд мигрантов во всех странах применяется», — отметил Остапкович.

Он также напомнил, что иностранная рабочая сила создает часть валового внутреннего продукта страны.

По его мнению, работы хватит всем, если вводить новые рабочие места.