РИАМО - 4 июл. Врач-терапевт Михаил Когтев рассказал, что унять головную боль можно только ту, которая возникает сама по себе, сообщает РИА Новости.

«Все виды головной боли можно разделить на два типа: первичные — те, которые появляются сами по себе, и вторичные, когда головная боль — это последствие заболевания. Без медицинских препаратов можно избавиться только от первичных», — отметил врач.

Медик добавил, что, как правило, у людей возникает «головная боль напряжения». Такие мигрени возникают из-за стрессов и переживаний. Также боли могут появиться из-за стрессов, депрессий и тревог.

От такой боли можно избавиться с помощью релаксации.