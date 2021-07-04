РИАМО - 4 июл. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что самыми полезными для здоровья видами рыб являются боганидский голец и сардина иваси, пишет Nation News.

Ранее ученые из Красноярска назвали самым полезным видом рыбы боганидского гольца, обитающего в сибирских озерах.

Шестаков согласился с этим утверждением и напомнил, что данный вид не доступен для массового употребления из-за своей малочисленности. При этом заменить гольцев можно другой рыбой.

«Например, сардина иваси, которая нам известна еще с советских времен. Недавно мы возобновили ее промысел», — сказал Шестаков.

Исполнительный директор производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин подтвердил, что полезной для здоровья человека является рыба именно из северных водоемов.