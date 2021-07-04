РИАМО - 4 июл. Рабочие приступили к устройству фундамента нового многопрофильного комплекса, который предназначен для больницы святого Владимира, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На сегодняшний день в рамках строительства нового многопрофильного комплекса для больницы святого Владимира выполнены работы по устройству шпунтового ограждения, ведутся разработка котлована, приступили к устройству фундаментной плиты. На объекте уже смонтировано три башенных крана», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также рассказал, что после завершения строительства – это будет современное медучреждение, предназначенное для детей. Больницу оснастят высокотехнологичным медицинским оборудованием.

«Фасад больницы будет интегрирован в природный ландшафт прилегающей территории парка. Интерьеры больницы будут полностью адаптированы для детей и их комфортного пребывания. На случай тяжелой болезни ребенка и необходимости его нахождения в отделении реанимации и интенсивной терапии предусмотрена комната для родителей с возможностью круглосуточного размещения», – отметил Бочкарев.

Ранее глава строительного комплекса сообщил, что в конце следующего года в столице введут в эксплуатацию 45 новых объектов здравоохранения.

«Развитие медицинской инфраструктуры города особенно в период пандемии остается одной из наших ключевых задач. Необходимо не просто сохранить высокие темпы строительства объектов здравоохранения, но и по возможности их нарастить, чтобы город был готов к любым вызовам в будущем», – говорил заммэра.

Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>