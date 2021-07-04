РИАМО - 4 июл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что гражданам страны предстоит еще какое-то время жить с пандемией, а это требует от властей «достаточно жестких мер», сообщает Nation News.

Официальный представитель Кремля отметил, что россияне должны усилить свою ответственность в плане прививочной кампании.

По мнению врачей, главным способом борьбы с инфекцией по-прежнему является массовая вакцинация.

За минувшие сутки в Москве выявили 7624 новых случая заражения Covid-19, умерли 111 человек с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 387 775 случаев инфекции.

Ранее инфекционист заявил, что основными симптомами индийского штамма коронавируса являются боли в животе, рвота и диарея.

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Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- 111 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерло 22 895 пациентов с коронавирусом.

- Более 1,5 тыс человек госпитализировали за сутки в Москве с коронавирусом. В столице выздоровели еще 5747 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, госпитализировано 1548 человек.

- Врачи назвали характерные проявления индийского штамма коронавируса. К уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.

- Число вызовов скорой помощи в Подмосковье достигло 14 тыс в сутки. В регионе мобилизовали свыше 20 тыс. медицинских специалистов.