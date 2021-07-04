РИАМО - 4 июл. К концу следующей недели воздух в Московском регионе приблизится к 30-градусной отметке, в начале недели погоду будет определять холодный антициклон, при этом осадков не ожидается, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В начале недели температура дневная будет около плюс 24-27 градусов. То есть в Москве это где-то плюс 26-28 преобладающее. Осадков не ожидается», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в конце недели воздух прогреется и к выходным приблизится к отметке плюс 30 градусов. Это на 5-6 градусов выше климатической нормы.

«Дождей на этой неделе не ожидается. И для середины июля такая погода скорее является обычным явлением, нежели исключением», — отметила синоптик.

Жара еще вернется: каким будет июль 2021 в Московском регионе>>