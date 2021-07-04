РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 июл. В подмосковном Дзержинском с начала 2021 года отремонтировали 13 подъездов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе продолжается работа по ремонту подъездов. Основная задача – улучшение качества жизни жителей региона, приведение подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов.

С начала 2021 года отремонтировано 3,2 тыс. подъездов в 60 муниципалитетах. В горокруге Дзержинский всего отремонтировали 13 подъездов.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Антона Велиховского, на сегодняшний день в Подмосковье в стадии ремонта находятся 3,8 тыс. подъездов.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и муниципальными образованиями Московской области был определен план на 2021 год. Всего за текущий год запланировано отремонтировать около 13 тыс. подъездов многоквартирных домов.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года. За этот период уже более 83 тыс. подъездов отремонтировано в Подмосковье. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил.