РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Скамейки отремонтировали в 72 дворовых территориях подмосковного Подольска по программе губернатора, сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе реализуется программа по ремонту скамеек во дворах и на общественных территориях или замене отслуживших свой срок.

По результатам мониторинга администрацией округа на 94 дворовых территориях было выявлено 310 скамеек, требующих приведения в нормативное состояние.

На сегодняшний день устранены замечания в 72 дворах. Работа по ремонту объектов продолжается.