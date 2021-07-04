РИАМО - 4 июл. Эксперт по аренде недвижимости Юлия Плюснина рассказала, что арендаторы в столице при выборе жилья предпочтение отдают квартирам в стиле сдержанной классики или лофт, сообщает «Вечерняя Москва».

«В основном наиболее популярна сдержанная классика: белые стены, светлые пастельные тона. Востребован минимализм в мебели», — сказала Плюсина.

Она подчеркнула, что арендаторы чаще всего не требуют «уникальной» мебели в съемных квартирах. Их вполне устраивает мебель известной шведской фирмы.

Также Плюсина отметила, что и сами арендодатели не вкладываются в дорогую мебель в квартиры. Им проще поменять ее после квартирантов, если они живут в квартире от 3 до 5 лет.

Второе популярное предпочтение у москвичей — квартиры в стиле лофт. Он подразумевает кирпичные стены, бетон и слегка небрежные подвесные лампы, часто закрепленные на проводах. Такое жилье сдают в новостройках.