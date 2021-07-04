РИАМО - 4 июл. Супруга музыканта Петра Мамонова Ольга опровергала слухи о его смерти, сообщает РБК.

Музыкант группы «Звуки Му» с 27 июня находится в тяжелом состоянии в столичной больнице в Коммунарке. У него выявлен коронавирус. Ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что 70-летний артист якобы умер.

«Я позвонила в Коммунарку. Мне сказали: «Если что-то случится, мы в первую очередь вам позвоним, и позвонит сам доктор». Говорят: «Выключите вы эти соцсети». Я сейчас свою невестку напрягла, чтобы она почаще проверяла «Фейсбук» и вытирала всякую мерзопакостность», — рассказала женщина.

Она уточнила, что музыкант уже четвертые сутки находится на ИВЛ.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Советский и российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям. В 2019 году он пережил инфаркт и операцию на сердце.

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4 ИЮЛЯ

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- Более 1,5 тыс человек госпитализировали за сутки в Москве с коронавирусом. В столице выздоровели еще 5747 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, госпитализировано 1548 человек.

- Врачи назвали характерные проявления индийского штамма коронавируса. К уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.

- Число вызовов скорой помощи в Подмосковье достигло 14 тыс в сутки. В регионе мобилизовали свыше 20 тыс. медицинских специалистов.