РИАМО - 4 июл. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус из-за мутации маскируется под вирусную сезонную инфекцию, при этом потеря обоняния больше не является основным симптомом, сообщает РИА Новости.

По его словам, теперь основными симптомами стали насморк, боль в горле, а также расстройства желудочно-кишечного тракта.

«Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию», — считает Тимаков.

Эксперт подчеркнул, что теперь отличить коронавирус от обычной простуды самостоятельно очень сложно. Часто люди даже не предполагают, что у них Covid-19, поэтому не обращаются к врачу.

За минувшие сутки в Москве выявили 7624 новых случая заражения Covid-19, умерли 111 человек с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 387 775 случаев инфекции.

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4 ИЮЛЯ

- 111 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерло 22 895 пациентов с коронавирусом.

- Более 1,5 тыс человек госпитализировали за сутки в Москве с коронавирусом. В столице выздоровели еще 5747 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, госпитализировано 1548 человек.

- Врачи назвали характерные проявления индийского штамма коронавируса. К уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.

- Число вызовов скорой помощи в Подмосковье достигло 14 тыс в сутки. В регионе мобилизовали свыше 20 тыс. медицинских специалистов.