РИАМО - 4 июл. 55-метровый надземный пешеходный переход построят в столице над проспектом Мира. Сооружение свяжет район Ростокино с платформами МЦК и станцией Северянин Ярославского направления МЖД, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Особенность перехода – витражное остекление. Переход построят в светлых тонах. Пассажиры смогут переходить проспект Мира.

Сооружение появится в районе проспекта Мира, домов 202а — 220а, строения 4. Высота перехода составит почти 3 м. Общая площадь – 500 «квадратов».

Строение будет доступно для маломобильных граждан. Подходы к нему будут благоустроены: здесь высадят кустарники и деревья.