РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. В подмосковных Люберцах к 2024 году на стадионе «Торпедо» обустроят футбольное поле с подогревом и новые беговые дорожки. Об этом сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«Городской округ Люберцы по праву считается одним из самых спортивных в Московской области. Наш люберецкий край взрастил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых чемпионы мира, Европы и России. Согласитесь, что развития не произошло, если бы в Люберцах не было своего стадиона. История первого и самого крупного стадиона - «Торпедо» – насчитывает более 100 лет. Его построили на месте бывшей усадьбы купца Василия Глазова», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Первый футбольный матч в селе Люберцы состоялся в июле 1912 года. Посмотреть игру пришли порядка 300 болельщиков. Ружицкий отметил, что с первых дней своего существования центральный стадион сразу стал местом притяжения жителей. После 1917 года он несколько раз менял свое название: «Сельмаш», «Трактор», «Труд». В середине 60-х стадион переименовали в «Торпедо».

В разные годы на стадионе проводились футбольные матчи первенства страны, чемпионаты Московской области и города Люберцы. Легкоатлеты состязались в спартакиаде ЦС ДСО «Трактор».

«Торпедо» и сегодня остается самым популярным местом активного отдыха люберчан всех возрастов. Чтобы и дальше жизнь на стадионе не затихала, в ближайшие годы планируем провести его реновацию - обустроим футбольное поле с синтетическим покрытием и подогревом. Это позволит использовать его практически круглый год»,- пояснил Ружицкий.

Он уточнил, что появятся беговые дорожки с сектором для прыжков в длину, многофункциональная площадка для игры в волейбол и баскетбол. Планируется, что проект будет реализован до 2024 года.