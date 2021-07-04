РИАМО - 4 июл. Главу городского округа Коломна Дениса Лебедева похоронили на Новом городищенском кладбище в воскресенье, передает корреспондент РИАМО.

В подмосковной Коломне ранее завершилась церемония прощания с Денисом Лебедевым. Сотни людей посетили Успенский кафедральный собор, чтобы проститься с главой округа. После окончания гражданской панихиды участники отправились вслед за траурной колонной на кладбище.

На подъезде выстроилась длинная очередь из десятков припаркованных машин. Перед остановкой «Новое кладбище» образовалась пробка. Некоторые участники траурной церемонии оставляли машины на обочине и шли к кладбищу пешком.

Могила Лебедева находится у храма Архангела Михаила. Люди выстроились к ней в очередь, чтобы бросить горсти с землей.

Принесенные цветы и венки возлагали позади и сбоку от могилы. После прощания рабочие засыпали могилу землей под траурные песнопения хора.

После могилу главы Коломны полностью обложили букетами цветов. Под мелодию военного оркестра «Прощание славянки» от храма к воротам кладбища промаршировала рота почетного караула.

Денис Лебедев скончался 2 июля. Тело 46-летнего политика обнаружили в собственной квартире в Коломне. Областной СК возбудил дело и проводит расследование.

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